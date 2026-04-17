تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إطار إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقام المباراة في تمام السادسة من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة في ظل أهمية اللقاء في تحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

أفضلية بيضاء بعد لقاء الذهاب

يدخل الزمالك المباراة بأفضلية نسبية، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مواجهة الذهاب التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا بهدف دون رد.

هذا الانتصار يمنح الفريق دفعة معنوية قوية، لكنه لا يقلل من صعوبة اللقاء، في ظل سعي الفريق الجزائري لتعويض النتيجة والعودة في المباراة.

استقرار فني من معتمد جمال

استقر المدير الفني معتمد جمال على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، مع الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية من الناحية الفنية والبدنية. ويفضل الجهاز الفني الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم، لضمان تأمين النتيجة مع استغلال الفرص الهجومية.

ناصر منسي يقود الهجوم

قرر معتمد جمال الدفع بالمهاجم ناصر منسي في التشكيل الأساسي لقيادة الخط الأمامي، في ظل جاهزيته وقدرته على استغلال أنصاف الفرص. في المقابل، سيجلس اللاعب بيزيرا على مقاعد البدلاء بسبب الإصابة، ما يقلل من الخيارات الهجومية المتاحة.

التشكيل المتوقع للزمالك

في حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، عبدالله السعيد، أحمد فتوح

خط الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ