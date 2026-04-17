موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم في كأس الكونفدرالية.. والمعلق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة حاسمة أمام فريق شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025–2026.



ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباراة إياب نصف النهائي من البطولة.

وكان الزمالك قد حقق فوزاً مهماً في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر، بهدف دون رد أحرزه اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، مما يمنحه أفضلية نسبية قبل مواجهة الإياب.

ويكفي الفريق الأبيض تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة لضمان التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد



تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد



من المقرر أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديداً على قناة beIN Sports 3، الناقل الحصري لمنافسات البطولة.

معلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد



أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق التونسي عصام الشوالي.