موعد مباراة الزمالك اليوم وشباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025–2026.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق فوز مهم خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ملعب نيلسون مانديلا، بهدف دون رد سجله اللاعب خوان بيزيرا، ليمنح فريقه أفضلية قبل لقاء العودة.

ويكفي الزمالك تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد



تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد



تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 3، الناقل الحصري للبطولة.

معلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد



يتولى التعليق على اللقاء المعلق التونسي عصام الشوالي.