غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الحسم أمام بلوزداد

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ستاد القاهرة الدولي.

ويأمل الفريق الأبيض في حسم بطاقة التأهل إلى النهائي، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد، رغم التحديات التي تواجهه على مستوى الغيابات.

قائمة الغيابات تضرب التشكيل الأساسي

يدخل الزمالك اللقاء وسط غيابات مؤثرة لعدد من لاعبيه الأساسيين، وهو ما قد يفرض على الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إعادة ترتيب أوراقه. ويأتي على رأس الغائبين حارس المرمى محمد صبحي، الذي يغيب بسبب الإيقاف لمباراتين بعد تعرضه للطرد في مواجهة سابقة بالدور ربع النهائي.

كما يفتقد الفريق لجهود عمرو ناصر نتيجة إصابة في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الأخيرة. وعلى الجانب الفني، قرر الجهاز الفني استبعاد كل من أحمد حمدي وسيف جعفر، بالإضافة إلى محمد حمد ويوسف وائل “فرنسي”، لأسباب تتعلق بالرؤية الفنية وخطة المباراة.

شكوك حول جاهزية بعض العناصر الهجومية

على صعيد آخر، تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب خوان بيزيرا، الذي يعد من أبرز الأوراق الهجومية للفريق، حيث يعاني من شد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة الذهاب. وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام الماضية، في محاولة للحاق بالمباراة، إلا أن موقفه النهائي لم يُحسم بشكل قاطع.

وفي السياق ذاته، يظل موقف شيكو بانزا غامضًا، في ظل تضارب التقارير حول جاهزيته. فبينما تشير بعض المصادر إلى تعافيه من إصابة الركبة، تؤكد تقارير أخرى أنه لم يصل بعد إلى الجاهزية الطبية الكاملة، ما يجعل مشاركته محل شك حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق اللقاء.