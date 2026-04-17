إلهام شاهين تخطف الأنظار رفقة هالة صدقي بأمريكا.. صور

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت إلهام شاهين برفقة الفنانة هالة صدقي، من أمريكا، وعلقت: “أنا وصاحبتى فى نيو جيرسي”.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أكدت رؤيتها الخاصة في اختيار أدوارها الفنية، مشددة على أنها لا تنظر إلى مساحة الدور أو عمر الشخصية بقدر اهتمامها بقيمة الدور وتأثيره داخل العمل.

وخلال لقائها في برنامج «ضيفي مع معتز الدمرداش» المذاع عبر قناة «الشرق»، تحدثت شاهين عن فلسفتها في التمثيل، موضحة أنها تفصل تمامًا بين شخصيتها الحقيقية والشخصيات التي تقدمها على الشاشة، قائلة إن الحكم على مظهرها أو شكلها في بعض الأدوار لا يعكسها هي، بل يعكس طبيعة الشخصية التي تجسدها.



وأضافت أنها دائمًا ما تنحاز إلى الدور نفسه وليس إلى صورتها كفنانة، مؤكدة أن نجاحها الحقيقي يأتي من قدرتها على إقناع الجمهور بالشخصية مهما كانت مختلفة أو صعبة.

وأوضحت أن الانتقادات التي تتعلق بشكلها أو تقدمها في العمر لا تعنيها، لأنها ترى أن هذا جزء أصيل من متطلبات العمل الفني.