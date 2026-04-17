تصريحات متبادلة تعيد فتح ملف علاقة ويل سميث وجادا بينكيت

عادت الخلافات بين النجم ويل سميث وزوجته جادا بينكيت سميث إلى دائرة الاهتمام الإعلامي من جديد، بعد سلسلة تصريحات حديثة أعادت تسليط الضوء على طبيعة علاقتهما منذ إعلان انفصالهما عام 2023.



أثارت جادا بينكيت جدلًا واسعًا بعد تصريحات إعلامية كشفت خلالها عن اعتراف سابق بخيانتها، موضحة أنها لجأت إلى ذلك بهدف حماية مشاعر زوجها والحفاظ على استقرار الأسرة، رغم قدرتها على إخفاء الأمر.



في المقابل، علّق ويل سميث مؤكدًا أن سعادة الإنسان لا يجب أن تعتمد على شخص آخر، معتبرًا أن فكرة الاندماج الكامل بين الزوجين تمثل تصورًا رومانسيًا غير واقعي، وأن فهم ذلك يعكس طبيعة العلاقات بشكل أوضح.



كما أعادت بينكيت فتح ملف واقعة صفعة الأوسكار عام 2022، حين صعد ويل سميث إلى المسرح وصفع الممثل الكوميدي كريس روك عقب سخرية الأخير من حالتها الصحية المتعلقة بتساقط الشعر، مؤكدة أنها لم تتواصل معه منذ الواقعة، معربة عن أملها في تجاوز الخلافات وعودة الهدوء بين الأطراف.



وتعود جذور هذه الأزمة إلى سنوات سابقة، خاصة بعد اعترافها بعلاقة مع مغني الراب أوجست السينا خلال فترة توتر في حياتها الزوجية، وهو ما جعل حياتهما الشخصية محل اهتمام واسع من الإعلام والجمهور.