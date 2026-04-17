نفسي أفرفش وأنبسط.. صلاح عبد الله يدعم الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد

أعرب الفنان صلاح عبد الله عن أمنياته في فوز الزمالك غدا امام شباب بلوزداد في الكنفدرالية

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي فيس بوك: “نفسي أفرفش وأنبسط ولذلك.. أتمنى فوزك باكر يا زمالك”.



وتنطلق اليوم الجمعة جولة الإياب في الدور قبل النهائي للبطولة، حيث يلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائري، في حين يلعب أولمبيك آسفي المغربي مع ضيفه اتحاد الجزائر، يوم الأحد المقبل.

وحقق الزمالك فوزا تاريخيا 1 / صفر على مضيفه شباب بلوزداد، يوم الجمعة الماضي، بملعب نيلسون مانديلا، ليحقق فوزه الأول على منافسه، الذي سبق أن تغلب على الفريق الأبيض في المباراتين اللتين أقيمتا بين الناديين من قبل.