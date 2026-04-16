الزمالك ينتظر نهائي عربي خالص في بطولة الكونفدرالية

عبدالحكيم أبو علم

ستكون بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم على موعد مع نهائي عربي خالص للمرة الثانية خلال النسخ الثلاث الأخيرة للمسابقة القارية.

وتنطلق غدا الجمعة جولة الإياب في الدور قبل النهائي للبطولة، حيث يلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائري، في حين يلعب أولمبيك آسفي المغربي مع ضيفه اتحاد الجزائر، يوم الأحد المقبل.


ويمتلك الزمالك وآسفي الحظوظ الأوفر في الصعود لنهائي البطولة هذا الموسم، عطفا على ما حققاه خلال مباراتيهما في جولة الذهاب، اللتين أقيمتا خارج ملعبيهما.


وحقق الزمالك فوزا تاريخيا 1 / صفر على مضيفه شباب بلوزداد، يوم الجمعة الماضي، بملعب نيلسون مانديلا، ليحقق فوزه الأول على منافسه، الذي سبق أن تغلب على الفريق الأبيض في المباراتين اللتين أقيمتا بين الناديين من قبل.


كما يعتبر هذا هو الفوز الثاني للزمالك، حامل لقب الكونفدرالية عامي 2019 و2024، على الأراضي الجزائرية في مختلف المنافسات الأفريقية.


وأصبح يكفي الزمالك التعادل في لقاء الإياب، الذي يقام على ستاد القاهرة الدولي، من أجل الصعود للدور النهائي، في حين بات يتعين على شباب بلوزداد، الفوز بفارق هدفين، أو بفارق هدف وحيد شريطة إحرازه هدفين على الأقل في المباراة، حيث سيصعد في تلك الحالة متفوقا بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وفقا للائحة البطولة.


أما في حال فوز بلوزداد 1 / صفر، يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، من أجل تحديد الصاعد من بينهما للدور النهائي.


وتحوم الشكوك بشأن مشاركة البرازيلي خوان بيزيرا مع الزمالك في اللقاء، عقب تعرضه لإصابة عضلية في مباراة الذهاب، تسببت في خروجه من ملعب المباراة خلال فترة الاستراحة.


ويطمح الزمالك للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له من أجل الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، لا سيما وأن الفريق لم يتعرض لأي خسارة في معقله طوال مشواره في البطولة هذا الموسم.


من جانبه، لا يزال بلوزداد يمتلك الأمل في مواصلة مسيرته بالبطولة، بالنظر إلى نتائجه الجيدة خارج ملعبه خلال مبارياته بالمسابقة في الموسم الحالي، حيث حقق فوزين وتعادلين، في حين تلقى خسارة وحيدة.


وكانت سلطات الأمن المصرية وافقت على حضور 45 ألف من جماهير الزمالك في المباراة، بينما من المنتظر تواجد 1200 مشجع فقط للجمهور الجزائري.

