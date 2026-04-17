سيناريوهات تأهل الزمالك لـ نهائي كأس الكونفدرالية

يدخل نادي الزمالك مواجهة حاسمة أمام فريق شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تُقام مساء الجمعة على استاد القاهرة، وذلك بعد أن نجح الفريق الأبيض في تحقيق فوز مهم في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

ويملك الزمالك عدة سيناريوهات تضمن له حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وفقًا لنتيجة لقاء الإياب، وجاءت على النحو التالي:

السيناريو الأول: الفوز

في حال تمكن الزمالك من تحقيق الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب، فإنه يضمن التأهل المباشر إلى نهائي البطولة دون الحاجة إلى النظر لأي اعتبارات أخرى.

السيناريو الثاني: التعادل

يكفي الزمالك التعادل بأي نتيجة، سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا، من أجل التأهل، مستفيدًا من نتيجة الفوز التي حققها في مباراة الذهاب.

السيناريو الثالث: الخسارة بهدف دون رد

إذا انتهت المباراة بخسارة الزمالك بهدف نظيف، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح شباب بلوزداد، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل إلى النهائي.

السيناريو الرابع: الخسارة بفارق هدفين أو أكثر

في حال تعرض الزمالك للخسارة بفارق هدفين أو أكثر، فإنه يودع البطولة، بينما يتأهل فريق شباب بلوزداد إلى النهائي بشكل مباشر.

وفي هذا السياق، يسعى الزمالك إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حسم التأهل مبكرًا وتجنب أي مفاجآت قد تعرقل مسيرته نحو اللقب.