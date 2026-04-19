جيش الاحتلال: اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، أعلن اغتيال قائد حزب الله في بلدة بنت جبيل اللبنانية.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه تم قتل 150 عنصرا من حزب الله واستهدفنا 300 موقع عسكري قبل إعلان وقف إطلاق النار، ونفرض السيطرة الأمنية على مواقع الجنوب اللبناني لإزالة أي تهديد.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات في جنوب لبنان، إلى جانب إصابة جندي آخر بجروح خطيرة، وثمانية آخرين بإصابات تراوحت بين المتوسطة والطفيفة.

وفي سياق متصل، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر عسكرية وسياسية، بأن الجيش في حالة تأهب قصوى، تحسبًا لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران.

من جانبها، نقلت صحيفة معاريف عن مسئول عسكري قوله إن إسرائيل والولايات المتحدة مستعدتان لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى تحديث “بنك الأهداف”، مع متابعة مستمرة من شعبة الاستخبارات العسكرية للتطورات داخل إيران.

وأضاف المسؤول، بحسب الصحيفة، أن منشآت الطاقة الإيرانية قد تكون ضمن الأهداف المحتملة في حال استئناف العمليات العسكرية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات إقليمية متصاعدة، وسط تحذيرات من احتمالات تجدد المواجهات واتساع نطاقها في المنطقة.



