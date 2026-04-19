جيش الاحتلال يؤكد تنفيذ ضربات في جنوب لبنان ضد عناصر من حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذه عدة ضربات في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة استهدفت عناصر من حزب الله، وذلك في أول تحرك من هذا النوع منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر الجيش - في بيان أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) - أن قواته، العاملة جنوب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، رصدت عناصر مسلحة اقتربوا من القوات من الجهة الشمالية بطريقة شكّلت تهديدًا فوريًا، ما دفع إلى تنفيذ ضربات جوية وبرية لإزالة الخطر، (على حد وصفه).. موضحا "أن هذه العناصر اخترقوا وقف إطلاق النار".

وجاء الإعلان بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل ممنوعة من استهداف مواقع حزب الله، قبل أن يوضح مسؤول أمريكي لاحقًا أن شروط الهدنة تسمح بتنفيذ ضربات دفاعية ضد تهديدات "وشيكة أو جارية".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيواصل تطهير المناطق الخاضعة لسيطرته من البنية التحتية لحزب الله وعناصره.. مشيرا إلى أن هناك تقديرات تفيد ببقاء عدد محدود من مقاتلي الحزب في مدينة بنت جبيل، بعد مقتل أكثر من 100 منهم خلال الأسابيع الماضية.