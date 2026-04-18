أمين حزب الله: وقف إطلاق النار يجب أن يكون متبادلًا ونرحب بالتعاون مع الدولة اللبنانية

أكد الأمين العام لـحزب الله، نعيم قاسم، أن أي وقف لإطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يكون من جانب واحد، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به بشكل متبادل.

وأشار في تصريحات له إلى انفتاح الحزب على التعاون مع مؤسسات الدولة اللبنانية، داعيًا إلى فتح صفحة جديدة تقوم على تعزيز السيادة الوطنية ومنع الانقسامات الداخلية.

وفي سياق متصل، اعتبر أن الخطوات التي اتخذتها إيران، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز، جاءت ردا على ما وصفه بخرق وقف إطلاق النار في لبنان، مضيفًا أن هذه التطورات ساهمت بحسب قوله في دفع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتداخل الملفات بين الجبهة اللبنانية والتطورات في الخليج، ما يعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.