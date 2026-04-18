الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة بجنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع الرقيب أول باراك كالفون، وإصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح متوسطة، إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على الجبهة الشمالية.

وحسب ما أوردته صحيفة معاريف، وقع الانفجار داخل مبنى في قرية جابين بالقطاع الغربي من جنوب لبنان، أثناء تحرك قوة من الجيش الإسرائيلي ضمن عملية ميدانية استهدفت مواقع يُشتبه بوجود عناصر من حزب الله فيها.


وأشارت التقارير إلى أن القوة العسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط وتفتيش داخل المبنى، قبل أن تنفجر العبوة الناسفة، ما أدى إلى مقتل الجندي على الفور وإصابة ثلاثة من زملائه، حيث جرى نقلهم بطائرات عسكرية إلى مستشفى رامبام في حيفا لتلقي العلاج.


ووفق التحقيقات الأولية، يدرس الجيش الإسرائيلي طريقة تفجير العبوة الناسفة، وما إذا كانت قد زُرعت مسبقًا بتوقيت مؤجل أو عبر نظام تفجير عن بُعد، في وقت أكد فيه الجيش أن المتفجرات وُضعت قبل سريان وقف إطلاق النار.


يُذكر أن الحادث وقع بعد ساعات من بدء التهدئة في المنطقة، ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام الميداني ببنود وقف إطلاق النار، وسط استمرار التوتر على الحدود الشمالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

ترشيحاتنا

ساعة عمرو دياب

سعرها 30 مليون جنيه.. ساعة عمرو دياب النادرة تخطف الأنظار وتثير الجدل

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة ..شاهد

الانتفاخات

زيت منسي يدمر السوائل والانتفاخات ويحسن الهضم .. لن تتوقعه

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد