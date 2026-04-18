مصرع جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة بجنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع الرقيب أول باراك كالفون، وإصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح متوسطة، إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على الجبهة الشمالية.

وحسب ما أوردته صحيفة معاريف، وقع الانفجار داخل مبنى في قرية جابين بالقطاع الغربي من جنوب لبنان، أثناء تحرك قوة من الجيش الإسرائيلي ضمن عملية ميدانية استهدفت مواقع يُشتبه بوجود عناصر من حزب الله فيها.



وأشارت التقارير إلى أن القوة العسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط وتفتيش داخل المبنى، قبل أن تنفجر العبوة الناسفة، ما أدى إلى مقتل الجندي على الفور وإصابة ثلاثة من زملائه، حيث جرى نقلهم بطائرات عسكرية إلى مستشفى رامبام في حيفا لتلقي العلاج.



ووفق التحقيقات الأولية، يدرس الجيش الإسرائيلي طريقة تفجير العبوة الناسفة، وما إذا كانت قد زُرعت مسبقًا بتوقيت مؤجل أو عبر نظام تفجير عن بُعد، في وقت أكد فيه الجيش أن المتفجرات وُضعت قبل سريان وقف إطلاق النار.



يُذكر أن الحادث وقع بعد ساعات من بدء التهدئة في المنطقة، ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام الميداني ببنود وقف إطلاق النار، وسط استمرار التوتر على الحدود الشمالية.