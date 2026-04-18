الصحة العالمية تتحرك لدعم مستشفيات لبنان وضمان استمرارية العلاج

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير منظمة الصحة العالمية في لبنان، إن المنظمة تعمل منذ بداية الأزمة بشكل وثيق مع وزارة الصحة اللبنانية وشركاء القطاع الصحي، بهدف سد الفجوات الحرجة التي نتجت عن تداعيات الحرب، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

دعم تقديم الرعاية الصحية

وأضاف أبو بكر، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جهود منظمة الصحة العالمية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم تقديم الرعاية الصحية لمصابي الحرب، وتعزيز قدرات مستشفيات الخطوط الأمامية التي تستقبل الضحايا، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، بما يحد من تأثير الأزمة على النظام الصحي.

تقليل تداعيات الأزمة الصحية

وأوضح أن المنظمة تبذل جهودًا مكثفة لتقليل تداعيات الأزمة الصحية، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة في ظل حجم الأضرار، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم الدولي لضمان استجابة فعالة ومستدامة، تمكن القطاع الصحي اللبناني من تجاوز الأزمة الحالية واستعادة قدرته على العمل بكفاءة.