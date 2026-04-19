رينو تعلن أحدث قائمة أسعار سياراتها في السوق المصرية منتصف أبريل 2026

تشهد سوق السيارات في مصر تحركات ملحوظة بالتزامن مع التغيرات العالمية وتقلبات أسعار الدولار، ما ينعكس على القوائم السعرية لعدد من العلامات التجارية داخل السوق المحلي. وفي هذا السياق، أُعلنت أحدث أسعار سيارات رينو اعتبارًا من 15 أبريل 2026، وفق القائمة الرسمية الصادرة عن الوكيل المحلي.

وتبدأ أسعار رينو كارديان من 875 ألف جنيه للفئة Evolution، و930 ألف جنيه لفئة Techno، بينما تصل الفئة Iconic إلى 990 ألف جنيه.

أما رينو تاليانت فتسجل 755 ألف جنيه لفئة Evolution، و815 ألف جنيه لفئة Techno.

وفي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، تبدأ رينو داستر من مليون و195 ألف جنيه للفئة H1، و1.295 مليون جنيه للفئة H2، وتصل إلى 1.395 مليون جنيه للفئة H3.

وتتراوح أسعار رينو ميجان بين 1.220 مليون جنيه لفئة Dynamic 1.6، و1.330 مليون جنيه لفئة Signature 1.6، فيما تسجل الفئة Signature 1.3 Turbo نحو 1.450 مليون جنيه.

كما تبدأ أسعار رينو أوسترال من 1.550 مليون جنيه لفئة Evolution، و1.690 مليون جنيه لفئة Techno، وتصل إلى 1.790 مليون جنيه لفئة Iconic، و1.890 مليون جنيه لفئة Esprit Alpine.

وتعكس هذه الأسعار أحدث تحديثات العلامة الفرنسية في السوق المصرية خلال شهر أبريل الجاري.