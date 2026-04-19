دماء الحروف.. رواية جديدة لـ أحمد فتحي عوض في هيئة الكتاب
إيرادات الأفلام.. كم أنفق الجمهور في شباك التذاكر؟
تعديل محتمل في معسكر الفراعنة.. حسام حسن يدرس التأجيل بسبب الزمالك
قنا: إزالة 15 حالة تعد و4 طواحين ذهب بمركز قوص
بسبب مخاوف الإقالة من ترامب.. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يصاب بتوتر نفسي حاد
دون وقوع إصابات.. انهيار منزل قديم في مدينة نقادة بقنا
أحمد شوبير: كامويش من أفضل لاعبي الأهلي في المران مؤخرًا
رئيس الضرائب: مصر انتقلت لنموذج الإدارة الضريبة الشريكة
إصابة 4 معلمين خلال توجههم إلى عملهم بإحدى مدارس الوادي الجديد
ريمون عهدي: رغم العواصف العالمية.. القطاع العقاري المصري يثبت قوته ويعيد ترتيب أولوياته للنمو
جراحة عاجلة.. آخر تطورات إصابة مصطفى فتحي في الترقوة
شوبير: الهجوم على الخطيب غير عادل ويتجاهل البطولات السابقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

عبد الفتاح تركي

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. تشهد مصر خلال عام 2026 جدولًا متنوعًا من الإجازات الرسمية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، سواء العاملين في القطاعين الحكومي والخاص أو الطلاب وأولياء الأمور، حيث تمثل هذه العطلات فرصة مهمة للراحة وتنظيم الوقت، إلى جانب استغلالها في السفر أو قضاء أوقات عائلية، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية خلال الفترة الحالية.

الإجازات الرسمية في أبريل ومايو 2026

يُعد شهر أبريل من الفترات التي تتضمن مناسبة وطنية بارزة، حيث يوافق عيد تحرير سيناء يوم السبت 25 أبريل 2026، وهو أحد أهم الأعياد الوطنية التي تحتفل بها الدولة سنويًا تخليدًا لذكرى استعادة أرض سيناء وعودة السيادة المصرية عليها.

واقرأ أيضًا:

بعد قرارات غلق المدارس.. هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

وتخضع هذه الإجازة لاحتمالية الترحيل إلى يوم عمل رسمي آخر وفق قرارات مجلس الوزراء، خاصة في حال تزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما قد يمنح الموظفين عطلة ممتدة تصل إلى ثلاثة أيام متتالية عند دمجها مع الإجازة الأسبوعية، ما يوفر فرصة مناسبة للراحة أو السفر داخل البلاد.

أما في شهر مايو، فتأتي إجازة عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو 2026، وهي من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي يحصل عليها العاملون في مختلف القطاعات، تقديرًا لدورهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية، كما تمثل مناسبة رمزية للاحتفاء بجهود العمال في مختلف المجالات.

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

إجازة عيد الأضحى 2026 ومظاهر الاحتفال

يشهد شهر مايو أيضًا واحدة من أهم المناسبات الدينية، حيث توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وفق الحسابات الفلكية.

ويمتد عيد الأضحى لعدة أيام يتم الإعلان عن تفاصيلها رسميًا في وقت لاحق، ويعد من أطول الإجازات الدينية التي يحصل عليها المواطنون، حيث يشهد نشاطًا اجتماعيًا واسعًا، سواء من خلال السفر أو ذبح الأضاحي أو التجمعات العائلية، إلى جانب كونه فرصة للراحة بعد فترات العمل المتواصلة.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2026

على صعيد العملية التعليمية، يستعد طلاب الثانوية العامة لبدء الامتحانات التي من المقرر أن تنطلق يوم 21 يونيو 2026، وتستمر حتى منتصف يوليو تقريبًا، وتشمل مختلف الشعب الدراسية سواء العلمية أو الأدبية أو مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

إجازة 25 يناير2026

ويهدف الإعلان المبكر عن جدول الامتحانات إلى منح الطلاب وقتًا كافيًا للاستعداد الجيد، حيث يتم توزيع المواد بشكل متوازن مع مراعاة وجود فواصل زمنية مناسبة بين كل امتحان وآخر، بما يساعد على تقليل الضغط النفسي وتحسين مستوى الأداء.

كما تعتمد وزارة التربية والتعليم على نظام يحقق التوازن بين المواد الأساسية وغير المضافة للمجموع، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية.

أهمية الإجازات الرسمية في تنظيم الحياة اليومية

تلعب الإجازات الرسمية دورًا مهمًا في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية، حيث تتيح فترات راحة ضرورية تساعد على استعادة النشاط وزيادة الإنتاجية عند العودة إلى العمل، إلى جانب دورها في تعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية.

كما تسهم هذه الإجازات في دعم السياحة الداخلية وتنشيط الحركة الاقتصادية، حيث يحرص الكثير من المواطنين على استغلال فترات العطلات في السفر أو الترفيه، وهو ما ينعكس إيجابيًا على العديد من القطاعات الخدمية.

إجازة عيد الفطر

الإجازات كجزء من التخطيط السنوي للأسر

تمثل الإجازات الرسمية عنصرًا أساسيًا في التخطيط السنوي للأسر المصرية، حيث تساعد على تنظيم الوقت، خاصة بالنسبة للطلاب مع اقتراب مواعيد الامتحانات، كما تمنح أولياء الأمور فرصة لترتيب الأنشطة العائلية والسفر.

ويحرص الكثيرون على متابعة جدول الإجازات بشكل مستمر، لما له من تأثير مباشر على خطط العمل والدراسة، إلى جانب كونه أحد العوامل التي تساعد على تحقيق التوازن في نمط الحياة اليومي.

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

خوان بيزيرا

مينا ماهر عن خوان بيزيرا: ده مش محترف ده مواليد ميت عقبة

منتخب مصر

أحمد شوبير: نتمنى إيقاف طوفان الإصابات للاعبي منتخب مصر

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب يستعرض مع محافظ الدقهلية اطر تعزيز الاستثمار الرياضى

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد