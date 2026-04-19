فتح عيادة ونصب على المرضى.. القبض على الطبيب المزيف بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء عيادة طبية "بدون ترخيص" وإنتحال صفة طبيب للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) بإنشاء عيادة طبية "بدون ترخيص- كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة"وإنتحال صفة طبيب جلدية وتجميل "على خلاف الحقيقة"للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه داخل العيادة المشار إليها وبحوزته (عدد من الأجهزة والأدوات – أدوية ومستحضرات التجميل غير صالحة للإستهلاك الآدمى –2 هاتف محمول) .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وغلق العيادة المشار إليها تنسيقاً مع الجهات المعنية.





