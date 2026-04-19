الرئيس الإيراني: نتمسك بالسلام ولا نسعى لتوسيع الحرب

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تتمسك بخيار السلام وتسعى للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن إيران لا تهدف إلى توسيع دائرة الحرب مع أي طرف.

تأكيد على حق الدفاع عن النفس

وشدد بزشكيان، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، على أن إيران لن تسمح بأي محاولات للمساس بسيادتها أو تقسيم أراضيها، مؤكدًا أنها لا تنوي الاعتداء على أي دولة.

موقف إيراني ثابت

واختتم الرئيس الإيراني تصريحاته بالتأكيد على أن بلاده، رغم حرصها على السلام، تتمسك بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق القوانين والأعراف الدولية.