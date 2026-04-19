مسؤولون إسرائيليون: نستعد لاحتمال انهيار مفاجئ لوقف إطلاق النار مع إيران

أعلن مسؤولون عسكريون إسرائيليون اليوم /الأحد/ أن إسرائيل والولايات المتحدة مستعدتان لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران بشكل مفاجىء.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية نقلا عن المسؤولين قولهم : إن إسرائيل في حالة تأهب عسكري لاحتمال تجدد القتال مع إيران في حال انهيار المحادثات بين واشنطن وطهران ، حيث يتابعون الإشارات المتغيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تذبذب بين التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق والتحذيرات من إمكانية استئناف الولايات المتحدة للضربات.

وقال المسؤولون إنه لايزال من غير الواضح كيف ستتطور الأمور بينما قال أحد المسؤولين: "من السابق لأوانه معرفة إلى أين تتجه الأمور"..مشيرًا إلى أنه في حين يبدو ترامب حريصًا على التوصل إلى اتفاق فإن إيران تحافظ على موقفها المتشدد.

وقد صرح ترامب بأنه لن يسمح لإيران "بابتزاز" الولايات المتحدة بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز مجددًا.

وأفاد مسؤولون أمنيون للصحيفة بأن الاستعدادات جارية تحسباً لتصعيد سريع ، حيث رفعت القوات الجوية الإسرائيلية حالة التأهب القصوى، وتم إعداد قوائم الأهداف.