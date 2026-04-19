الإشراف العام
أخبار البلد

متحف الأقصر للفن المصري القديم يحتفل بيوم التراث العالمي

محمد الاسكندرانى

احتفالا بيوم التراث العالمي، الذي يوافق يوافق 18 أبريل من كل عام، ينظم متحف الأقصر للفن المصري القديم معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان “النخيل رمز الحياة والاستدامة”، عن أهمية النخيل كتراث حي عبر العصور.

وأكد الدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، على أهمية التراث الثقافي وضرورة الحفاظ عليه وضمان استدامته، مشيراً إلى أن النخيل يمثل أحد أبرز مكونات هذا التراث، لما يرتبط به من صناعات تقليدية وعادات وتقاليد متوارثة تُجسد هوية المجتمع المصري.

وأشار محمود يوسف العديسي مدير عام متحف الأقصر للفن المصري القديم، إلى أن المعرض يضم مجموعة متنوعة وفريدة من القطع الأثرية التي تُبرز أهمية النخيل في حياة المصري القديم، حيث شكّل عنصرًا أصيلًا في تفاصيل حياته اليومية، وظهر في نقوش المعابد والمقابر كرمز للحياة والخلود.

وأضاف أنه من بين المعروضات كرسي بدون مسند، جرة فخارية مزودة بحبل، زوج من الصنادل المصنوعة من خوص النخيل المجدول، سلال مجدولة بأشكال مختلفة، منها أسطواني الشكل مزود بحبل للتعليق وأخرى بغطاء محكم، بالإضافة إلى بكرة خشبية بحبل، وحبات من ثمار حب العزيز، وعقد من الخوص من منطقة ذراع أبو النجا، إلى جانب ثمرتي بلح ومجموعة من السلال والأغطية المصنوعة من الخوص.

ويُذكر أن النخيل قد أُدرج ضمن عناصر التراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو، لما يحمله من معارف وممارسات تقليدية متوارثة عبر الأجيال. وتظل النخلة شاهدًا حيًا على ارتباط الإنسان ببيئته وثقافته، ورمزًا للعطاء والاستمرارية، وجسرًا يربط بين الماضي والحاضر، مما يجعلها أحد أهم عناصر التراث الثقافي غير المادي في مصر.

يوم التراث العالمي متحف الأقصر للفن المصري القديم متحف الأقصر للفن المصري متحف الأقصر للفن متحف الأقصر

