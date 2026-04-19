محافظ الدقهلية ووزير الشباب يتفقدان أعمال التطوير باستاد المنصورة الرياضي

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير الجارية باستاد المنصورة الرياضي ونزل الشباب، وفعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالصالة المغطاة، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة للمحافظة في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ، والوقوف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ على أرض الواقع.

وتفقد محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير الجارية باستاد المنصوره الرياضي ، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة الملعب الرئيسي بنجيل طبيعي، إلى جانب تطوير التراك المحيط به ضمن المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها، كما تابعا تنفيذ المرحلة الثانية الخاصة بمبنى نزل الشباب.

كما تفقدا أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بنزل الشباب والذي يتكون من (بدروم ودور أرضي و5 أدوار متكررة، بإجمالي 39 غرفة تستوعب نحو 120 نزيلاً، بالإضافة إلى قاعة محاضرات رئيسية بسعة 70 شخص، ومطعم بسعة 120 شخص، إلى جانب 6 قاعات ورش عمل)، بما يجعله مركزا متكاملاً للتدريب والتأهيل واستضافة الفعاليات الشبابية، كما يتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية متطورة تشمل خزانات مياه مخصصة للحريق بسعة إجمالية تصل إلى 120 مترًا مكعبًا، بما يعزز من معايير الأمان والسلامة داخل المنشأة.

وأيضا تفقد محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة، فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، حيث تابعا تدريبات اللاعبين، واطلعا على البرامج الفنية والتأهيلية المقدمة للنشء، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وفق أحدث الأساليب العلمية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن أعمال التطوير الجارية بـاستاد المنصورة ونزل الشباب تمثل نقلة نوعية حقيقية في دعم وتطوير البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في رفع كفاءة المنشآت وتقديم خدمات متكاملة للشباب والرياضيين، بما يواكب توجهات الدولة في تطوير قطاعي الشباب والرياضة.

كما أكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، من خلال دعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بما يسهم في إعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الرياضية، مشددًا على أهمية الاستمرار في دعم النشء وتوفير بيئة تدريبية متطورة لهم.

وأكد وزير الشباب، أن هذه النوعية من المشروعات تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية الشبابية، ليس فقط من حيث الإنشاء، ولكن من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين الإقامة والتدريب والتأهيل، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على المشاركة الفعالة في عملية التنمية.