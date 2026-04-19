الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد القمح.. ويؤكد جاهزية مواقع الاستلام

افتتح اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، بدء موسم حصاد محصول القمح بأحد الحقول بعزبة عايدين التابعة لقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر، على مساحة 5 أفدنة، وذلك بحضور المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، والدكتور أشرف صلاح عبد الحميد خبير القمح والمشرف على الحملة القومية لمحصول القمح بالمحافظة، والدكتور محمد مرعي مدير الحملة الإقليمية لمصر الوسطى بسدس، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وشوقي هاشم رئيس مركز ناصر، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الزراعة والتموين والوحدة المحلية والمزارعين.

وخلال الافتتاح، حرص محافظ بني سويف على توجيه كلمات مباشرة للمزارعين، قدم خلالها التهنئة بمناسبة بدء موسم الحصاد، مشيدًا بجهودهم، ومؤكدًا أن المحافظة حريصة على تيسير إجراءات التوريد وتقديم الدعم اللازم لهم خلال الموسم.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص على دعم المزارعين، وقد وجه بأن تكون أسعار التوريد مناسبة ومحفزة، بما يحقق التوازن ويشجع على زيادة معدلات التوريد.

وأكد المحافظ أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد لاستقبال المحصول، من خلال تجهيز 30 موقعًا ما بين صوامع وشون ومراكز تجميع، مع متابعة مستمرة لضمان سهولة وسرعة عمليات التوريد دون معوقات.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة أن سعر توريد أردب القمح هذا الموسم يبلغ 2500 جنيه للفرز الأول، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع بشكل مستمر الحقول وتقدم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

فيما أكد المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين جاهزية مواقع الاستلام وانتظام منظومة التوريد، مشيرًا إلى تيسير الإجراءات داخل الصوامع والشون، مع العمل على منع التكدسات وتيسير عمليات التسليم، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان انتظام سير العمل على مدار الموسم.

وخلال الافتتاح، استمع محافظ بني سويف إلى عرض حول مؤشرات موسم القمح بالمحافظة، حيث بلغت المساحة المنزرعة هذا العام 116 ألفًا و381 فدانًا، تنوعت بين الزراعة على مصاطب بإجمالي 103 آلاف و981 فدانًا، والزراعة الغفير بدار على مساحة 4100 فدان، والزراعة على خطوط بنحو 7650 فدانًا، بالإضافة إلى 650 فدانًا بنظام التسطير، فيما تضمنت الأصناف المنزرعة قمح الخبز مثل سدس 14 وجيزة 171 وسخا 95 ومصر 3 ومصر 4، إلى جانب أصناف الديورم لإنتاج المكرونة مثل بني سويف 5 وبني سويف 7.

كما تم استعراض جهود مديرية الزراعة في دعم المزارعين، والتي شملت تنفيذ أعمال تسوية بالليزر لمساحة 330 فدانًا مجانًا، وتنظيم 80 ندوة إرشادية، وتنفيذ 341 حقلًا إرشاديًا، بالإضافة إلى توفير التقاوي بنصف السعر بإجمالي 11155 شيكارة، إلى جانب تنفيذ 92 مدرسة حقلية في 37 قرية.

وفي ختام جولته، وجه المحافظ الجهات المعنية بمتابعة أعمال التوريد بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي مشكلات، مع منع التكدسات داخل مواقع الاستلام، لضمان انتظام وسهولة تسليم المحصول.

