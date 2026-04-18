إشادة دولية بجامعة بني سويف في تقرير الجمعية الأمريكية للكيمياء

صرح الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ان التقرير الصادر عن الجمعية الأمريكية للكيمياء (ACS) سلط الضوء على تجربة جامعة بني سويف كنموذج متميز في دعم التعليم والبحث العلمي بمجال الكيمياء الخضراء، وذلك عبر منصة Green Chemistry Nexus، حيث أبرز التقرير دور الجامعة في تعزيز الاستدامة من خلال برنامج Fulbright Specialist.

وأوضح رئيس الجامعة، ان التقرير أشاد بمشاركة الأستاذ الدكتور Doug Raynie، أستاذ فخري بجامعة South Dakota State University، كخبير زائر في معهد بحوث النباتات الطبية والعطرية (RIMAP) بجامعة بني سويف، حيث نقل خبراته في تطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص الصديقة للبيئة، وأسهم في تطوير المناهج والبحث العلمي، وربط الدراسات الأكاديمية بالتطبيقات الصناعية، كما شمل البرنامج التدريبي أنشطة في كليات الصيدلة، العلوم، الزراعة، والدراسات العليا للعلوم المتقدمة، بما عزز التكامل بين التخصصات المختلفة داخل الجامعة.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن هذا التقرير يعكس المكانة المتقدمة للجامعة على الساحة الدولية، ويجسد دورها الرائد في تبني مفاهيم الاستدامة والكيمياء الخضراء بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم الابتكار وتعزيز منظومة البحث العلمي.

من جانبه أكد الدكتور Doug Raynie أن جامعة بني سويف تُعد مؤسسة ذات طابع دولي بفضل استضافتها للخبراء الأجانب وتفعيل برامج التبادل العلمي، مشيدا بالتزامها ببناء شراكات بحثية مستدامة.

جامعة بني سويف في تقرير دولي للجمعية الأمريكية للكيمياء (ACS)

نشرت الجمعية الأمريكية للكيمياء (American Chemical Society – ACS) تقريرًا دوليًا موسعًا على موقعها الرسمي، سلّط الضوء على تجربة جامعة بني سويف ضمن برنامج Fulbright Specialist، باعتبارها نموذجًا متميزًا في دعم وتطوير التعليم والبحث في مجال الكيمياء الخضراء.

وأوضح التقرير، الذي نُشر ضمن منصة Green Chemistry Nexus، مشاركة الأستاذ الدكتور Doug Raynie (أستاذ فخري بجامعة South Dakota State University – الولايات المتحدة الأمريكية) كخبير زائر في معهد بحوث النباتات الطبية والعطرية (RIMAP) بجامعة بني سويف، حيث قدّم خبراته في تطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص الصديقة للبيئة، ودعم البحث العلمي، وتطوير المناهج، وربط البحث الأكاديمي بالصناعة.

كما أشار التقرير إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاستراتيجية المؤسسية لجامعة بني سويف لتعزيز التعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في دعم البحث العلمي والابتكار والاستدامة.

ويؤكد التقرير المكانة المتنامية لجامعة بني سويف على الساحة الأكاديمية الدولية، ودورها الفاعل في تبني مفاهيم الاستدامة والكيمياء الخضراء، وتعزيز الشراكات مع كبرى المؤسسات والجامعات العالمية.