من قلب الفكرة يبدأ بكرة ".. شعار حملة مشروع التخرج لطلاب إعلام بني سويف

في ظل اهتمام مصر بالهدف الاستراتيجي الثالث الذي يعكس نظامًا بيئيًا متكاملًا ومستدامًا توافقًا مع النمط التنموي العالمي، حيث تعمل على مسارين متوازيين: أحدهما يتضمن الارتقاء بجودة العمران القائم، وتطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء، في حين أن المسار الثاني يتضمن التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وبنية تحتية حديثة ذكية ومتكاملة تُعرف بمدن الجيل الرابع، بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتخفيف الضغط على العمران القائم، فضلًا عن تحفيز النمو الاقتصادي مع جذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص للعمل، قام عدد من طلاب كلية إعلام جامعة بني سويف بتقديم حملة توعوية ترويجية بعنوان " ازدان " ضمن إطار مشروع تخرجهم.

و أكد الطلاب سعيهم لتوضيح الجهود المصرية المبذولة منذ أن وضعت الدولة على عاتقها في عام 2018 بناء مجتمعات عمرانية وفق رؤية معمارية حضارية، وهو ما كان محفزًا للانطلاق صوب بناء مدن الجيل الرابع بهدف تعزيز الرفاهية الاجتماعية، لا سيما في ظل كونها وسيلة لإحداث تنمية شاملة في كافة أرجاء الجمهورية، والتوسع في بناء ظهير عمراني وخدمي وتجاري وسياحي جديد لتأصيل دعائم الجمهورية الجديدة.

وأضاف الطلاب أن " ازدان " كان الاسم الأنسب للحملة بعد تغييره في أكثر من مناسبة، لأنه يشير إلى تزيين وتجميل الدولة المصرية شيئًا فشيئًا مع كل بناء عمراني مستدام حديث، وبالأخص مدينة الجلالة التي تعد من أبرز المدن الاقتصادية والسياحية مستقبلًا، ومن هنا جاء اختيار الشعار " من قلب الفكرة يبدأ بكرة ".

وبحسب الطلاب، فقد حرص فريق العمل على تقديم وافر الشكر لمسؤولي الجامعة، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور ممدوح عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور نهى التلاوي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، بالإضافة إلى الدكتور إسلام محمود المشرف على المشروع، والدكتور ماريا رزق المدرس المساعد بالقسم، على الدعم والتوجيه المستمر الذي يتم لنجاح المشروع والفكرة.

وضم فريق العمل مجموعة من الطلاب، وهم: أبانوب جرجس، محمود زيدان، عبد الله محسن، سامح ناجح، عمر حارس، هادي حسن، شهد محمد، شهد ياسر، نور محمود، نورا أحمد، نوران عصام، سالي ثروت، مريم ماجد، مريم ميخائيل، ياسمين عبد العزيز، أصالة راضي.