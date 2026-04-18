بني سويف.. تواصل فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية للنشء والشباب

واصلت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف تنفيذ فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية للنشء والشباب ، بمشاركة وكيل المديرية للرياضة، حيث تضمنت الفعاليات مارثون للدراجات الهوائية على كورنيش النيل ، في خطوة تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية وجعلها نمط حياة يومي للمواطن السويفي.

ويأتي هذا المشروع كأحد أهم البرامج القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ) بالتعاون مع إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ومنطقة دراجات بني سويف ، حيث يستهدف رفع كفاءة اللياقة البدنية لدى الشباب والفتيات من مختلف الأعمار.

ويسعى المشروع بصفة أساسية إلى إعداد جيل يتمتع بالسلامة البدنية والصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان واستثمار طاقات الشباب في أنشطة مثمرة تعود بالنفع على المجتمع.

انطلقت الفعاليات تحت رعاية السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عمرو الحداد ، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور سامح منصور، مدير عام القاعدة الشعبية.

وبمتابعة هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة ، والسيد محمد عبدالمنعم رئيس منطقة بني سويف للدراجات وعبدالله سيف، مدير إدارة التنمية الرياضية والسيدة غادة شحاته المدير التنفيذي لمنطقة الدراجات وأعضاء مجلس ادارة منطقة الدراجات ، وأخصائي إدارة التنمية الرياضية لضمان خروج الفعاليات بالشكل الذي يليق بالنشاط الرياضي في المحافظة، وسط أجواء من الحماس والتفاعل من المشاركين منسق المشروع رحاب جمعه مدربى المشروع (سيد احمد جابر - ضياء محمد نجيب - احمد على )