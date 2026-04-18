أخبار بني سويف| استعدادات لبدء موسم توريد القمح.. و خدمات طبية مجانية لأهالي قرية نصر جمعة

محافظ بني سويف: رفع درجة الاستعدادات لموسم توريد القمح 2026

وجه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، بمراجعة الإجراءات المطلوبة استعدادا لموسم توريد القمح ، مكلفًا بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام ، بمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات، التي وضعتها المحافظة لمنظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وآليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة.

من جانبه أشار وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن إلى أن تم الانتهاء من تجهيز مواقع الاستلام والتخزين “من صوامع وشون وهناجر” بطاقة استيعابية تزيد عن 225 ألف طن منها 4 صوامع معدنية حديثة "سدس ، كوم أبوراضي ، بوهلر ، الواسطى"بطاقة 80 ألف طن ،بالإضافة شون اسمنتية بطاقة 93 ألف و865 طن ، علاوة على شون مطورة " هناجر" بطاقةاستيعابية 7360 طن ،بخلاف الشون الترابية التي تستوعب 45842 طن

الكشف على أكثر 700 حالة وتقديم 2300 خدمة لأهالي قرية نصر جمعة وتوابعها في قافلة علاجية مجانية للصحة

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية نصر جمعة بمركز سمسطا، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جمعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

جاء تنفيذ القافلة تحت إشراف فريق القوافل الطبية العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، وبمشاركة الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، و طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات، حيث تم تنظيم القافلة على مدار يومي 15 و16 أبريل الجاري، من خلال 6 عيادات في تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

تضم 34 فريقا .. افتتاح دورة الشهيد لكرة القدم ببني سويف | صور

وسط متابعة كبيرة وحضور جماهيرى مميز ، بدأت منافسات الدورة السنوية لمركز شباب بنى عدى بمحافظة بنى سويف ، حيث يتنافس خلال الدورة 34 فريق يمثلون كافة القرى بإدارة شباب ناصر.

تأتى الدورة بتنظيم مركز شباب بنى عدى برئاسة علاء عرفة رئيس مجلس الادارة وجميع الاعضاء واللجان المنظمة وذلك تحت عنوان "دورة الشهيد " وبرعاية مميزة من على ممدوح ىئيس مجلس الامناء بمؤسسة ممدوح شرف الدين ببني عدي ، حيث أقيمت مباراة الإفتتاح بين فريقى بنى عدى والميمون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين.