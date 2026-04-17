الكشف على أكثر 700 حالة وتقديم 2300 خدمة لأهالي قرية نصر جمعة وتوابعها في قافلة علاجية مجانية للصحة

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية نصر جمعة بمركز سمسطا، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جمعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

جاء تنفيذ القافلة تحت إشراف فريق القوافل الطبية العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، وبمشاركة الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، و طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات، حيث تم تنظيم القافلة على مدار يومي 15 و16 أبريل الجاري، من خلال 6 عيادات في تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 744 مريضًا، مع صرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 87 تحليل دم و62 تحليل طفيليات، و10 حالات أشعة عادية، وتحويل حالتين لعمل تقارير طبية على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء 48 حالة موجات فوق صوتية، دون الحاجة لتحويل حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت القافلة تنفيذ عدد من ندوات التثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات هامة منها الوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة.

وفي سياق متصل، تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 217 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة إلى 2381 خدمة، بما يعكس حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.

