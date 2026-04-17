قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف في ملفات التعديات وتحسين مستوى الخدمات

بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف جهودها اليومية في تنفيذ حملات النظافة ورفع التراكمات، ومواجهة التعديات، ومتابعة ملف التصالح، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

في مركز ومدينة الفشن، تابع مدحت صلاح رئيس المركز سير العمل بالمركز التكنولوجي، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بملف التصالح ووجّه بسرعة إنهاء الملفات وتسليم نماذج (8)، كما نفذ قسم النظافة حملة مكبرة بمدخل المدينة والطريق الدائري، إلى جانب رفع أكثر من 30 طنًا من القمامة والمخلفات من مناطق متعددة منها المقابر والشوارع الجانبية وشارع صلاح سالم والشيخ غنيم والشيخ زهران والترعة الفشنية وطراد النيل والبحر الأعظم، بالإضافة إلى جمع القمامة من القرى وتفريغ الحاويات، وصيانة أعمدة الكهرباء مع الالتزام بترشيد الاستهلاك.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق أعمالها، حيث تم متابعة وضع طبقة السن بشارع مدرسة علي أبو زايد وخلف هايبر المصرية تمهيدًا لرصفه ضمن الخطة الاستثمارية، إلى جانب إزالة عدد من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة تنفيذ قرار غلق المحال التجارية وترشيد استهلاك الكهرباء، فيما استمرت الوحدات القروية في تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة نظافة موسعة شملت عددًا من الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، مع رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم تنفيذ إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية كوم أبو خلاد التابعة لدنديل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بقرى المركز، خاصة بطريق طراد النيل وطريق المدارس ومنطقة عز الرجال وطريق بشرى بقرية أشمنت.

وفي مركز ومدينة سمسطا، أشرف اللواء أسامة يونس رئيس المركز على حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ عدد من الإزالات بزمام هندفا المدينة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة بعدد من الشوارع، إلى جانب استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والأتربة وتفريغ الحاويات بمداخل المدينة والشوارع الرئيسية، فضلًا عن قص وتهذيب الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء.

من جانبها قامت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري بمتابعة تطبيق قرار غلق المحلات وترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب المرور على المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية لمتابعة سير العمل، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات بعدد من الشوارع، شملت جسر إسلام وموقع النخلة وشارع صلاح سالم (ناصية شارع محمد حسن) وشارع رياض وشارع بورسعيد وشارع عبد السلام عارف وشارع أحمد عرابي وشارع 17 بني سويف الجديدة، وفي ملف التعديات، تم إزالة حالة تعدٍ على منافع الصرف بقرية دموشيا، وإزالة بناء مخالف خارج الحيز العمراني بقرية إبشنا، إلى جانب إيقاف أعمال مخالفة في المهد بمنطقة أرض الحرية، وكذلك إزالة سلالم مخالفة متعدية على خط التنظيم بنفس المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بني سويف سمسطا الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

