محافظ بني سويف: رفع درجة الاستعدادات لموسم توريد القمح 2026

وجه اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، بمراجعة الإجراءات المطلوبة استعدادا لموسم توريد القمح ، مكلفًا بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام ، بمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات، التي وضعتها المحافظة لمنظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وآليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة.

من جانبه أشار وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن إلى أن تم الانتهاء من تجهيز مواقع الاستلام والتخزين “من صوامع وشون وهناجر” بطاقة استيعابية تزيد عن 225 ألف طن منها 4 صوامع معدنية حديثة "سدس ، كوم أبوراضي ، بوهلر ، الواسطى"بطاقة 80 ألف طن ،بالإضافة شون اسمنتية بطاقة 93 ألف و865 طن ، علاوة على شون مطورة " هناجر" بطاقةاستيعابية 7360 طن ،بخلاف الشون الترابية التي تستوعب 45842 طن

فيما أضاف المهندس محمد أمين وكيل الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح للموسم الشتوي 2025/2026 ،قد بلغت 116 ألف و381 فدانا على مستوى المحافظة ،مشيراإلى جهود المديرية بالتنسيق مع الري في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة والري بما يسهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون.

تجدر الإشارة إلى قرار وزارة التموين بالإعلان عن بدء موسم التوريد اعتبارا من 15 أبريل حتى 15 أغسطس 2026 ، وتحديد أسعار التوريد للقمح المحلي هذا الموسم بدرجاته الثلاث، بواقع 2500 جنيها للأردب الواحد زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط ،و2450 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط، 2400 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط.