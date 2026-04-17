تضم 34 فريقا .. افتتاح دورة الشهيد لكرة القدم ببني سويف | صور

وسط متابعة كبيرة وحضور جماهيرى مميز ، بدأت منافسات الدورة السنوية لمركز شباب بنى عدى بمحافظة بنى سويف ، حيث يتنافس خلال الدورة 34 فريق يمثلون كافة القرى بإدارة شباب ناصر.

تأتى الدورة بتنظيم مركز شباب بنى عدى برئاسة علاء عرفة رئيس مجلس الادارة وجميع الاعضاء واللجان المنظمة وذلك تحت عنوان "دورة الشهيد " وبرعاية مميزة من على ممدوح ىئيس مجلس الامناء بمؤسسة ممدوح شرف الدين ببني عدي ، حيث أقيمت مباراة الإفتتاح بين فريقى بنى عدى والميمون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين.

ويتم تنظيم الدورة تحت إشراف هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ورفاعي شوقي مدير شباب مركز ناصر .

من جانبه أكد على ممدوح راعى دورة الشهيد دعمه للمبادرات الشبابية التطوعية التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي وتعزيز مهارات الشباب الحياتية.مشيرا الي ان الدعم سواء المادي أو المعنوي للشباب ماهو الا واجب نحو الوطن الكبير مصر ونحو الشباب والفتيات لدعمهم ولتخريج جيل واعي من الشباب حريص علي حب بلده .

والجدير بالذكر مساهمة " على ممدوح " ابن بنى سويف بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية عقب رعايته الكاملة لمبادرة "إجازة في مركز شباب" منذ شهور والتى جاءت تتفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف، بهدف استثمار طاقات النشء خلال إجازة نصف العام الدراسي.

كانت المبادرة ثمرة تعاون طموح بين القطاع الحكومي والخاص، حيث تدمج بين الإمكانات اللوجستية للمديرية والخبرات التنظيمية لشركة "أوت بون ترافيل"وتتضمنت المبادرة حزمة متكاملة من الأنشطة “ الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، والدينية، والتنشئة السياسية ،انشطة تطوعية ، مهارات حياتية - ريادةاعمال ”، بمشاركة فعالة من إدارات تنمية النشء، الشباب، التنمية الرياضية، والتعليم المدني، لضمان تقديم محتوى إبداعي يحول مراكز الشباب إلى منارات إشعاع حضاري وتنموي في كافة ربوع المحافظة.

فى سياق آخر وفي إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الواعدة، واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف تنفيذ الوحدات التدريبية للمشروع القومي للموهبة الحركية الصالة المغطاة بنادي مبارك شرق النيل .

ويأتي المشروع في إطار التعاون المثمر بين الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة ببني سويف، ويُعد أحد أبرز المبادرات القومية التي تهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية لدى الأطفال، وتدريبهم على المهارات الحركية الأساسية وفق أسس علمية مكثفة، تمهيدًا لتأهيلهم للتخصص في مختلف الألعاب الرياضية مستقبلاً.

والمشروع يحظى برعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف والدكتور أحمد مختار المشرف العام على الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، بما يعكس الاهتمام المؤسسي الكبير بتنشئة جيل رياضي قادر على المنافسة والتميز.

ويجري تنفيذ البرنامج تحت إشراف ومتابعة هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة وأحمد حمد مدير إدارة الأداء الرياضي، إلى جانب فريق عمل متخصص يضم هشام عباس مدير المشروع والدكتور حسام جابر المدير الإداري وسها محمد المشرف المالي والدكتورة منار عبد الحي طبيبة المشروع،وبحضور المشرف الفنى للمشروع الدكتور باسم جمال، وسط مشاركة متميزة لـ 107 بطلاً وبطلة من الأطفال في المرحلة الأولى من البرنامج وتم توزيع الميداليات على الفائزين ،بالإضافة إلى نخبة من المدربين والخبراء في القياسات والإصابات والتغذية، وهم الدكتور عمر أحمد والدكتور محمد عصام والدكتورة رشا فهمي والدكتورة والدكتورة مروة محمد اخصائى الإصابات والدكتورة جهاد سيد اخصائى التغذية .