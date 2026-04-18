الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعرف على جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف في ملفات النظافة والتجميل

اشغالات بني سويف
اشغالات بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ومتابعة تنفيذ قرارات الدولة بشأن غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب التصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحسين كفاءة المرافق والخدمات الحيوية.

ففي مركز ومدينة بني سويف، تابعت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري تنفيذ قرار غلق المحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع الحيوية، شملت بدرخان والإبراهيمية ورجائي والجمهورية والنجدة ومحيط المستشفيات ودور العبادة وكورنيش النيل وشارع عبد السلام عارف، فضلاً عن إزالة حالات تعدٍ على منافع الصرف بقرية دموشيا بإهناسيا الخضراء.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح جهودها في رفع مستوى النظافة حيث تم رفع أكثر من 40 طنًا من المخلفات من شوارع المدينة ومواقع التجميع، إلى جانب تمهيد الشوارع ورفع نواتج الأعمال، مع متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي وتسريع إجراءات ملفات التصالح، فضلاً عن متابعة سوق الفشن الأسبوعي لرفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعي من خلال توزيع الأسمدة على المزارعين وفقًا للحصر الفعلي.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملات نظافة موسعة شملت عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية بالمدينة والقرى، مع رفع التراكمات ونقلها إلى مصنع كوم أبو راضي، إلى جانب متابعة برامج التدريب على الشمول المالي وريادة الأعمال بالمدارس، ومتابعة مشروعات البنية التحتية بالقرى، خاصة في قطاع الصرف الصحي وتوصيل المرافق، مع تنفيذ إزالة لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما في مركز ومدينة ببا، فقد تابعت الوحدة المحلية برئاسة أحمد علاء الدين أعمال النظافة اليومية بالشوارع الرئيسية والفرعية، حيث تم رفع كميات كبيرة من المخلفات وتوريدها إلى مصنع السماد العضوي، إلى جانب تنفيذ حملات بالقرى لتمهيد وتسوية الطرق ورفع تجمعات المياه، مع تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز، والتي أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات المتنوعة وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك، فضلاً عن متابعة ملفات التصالح والعمل على إنهاء الإجراءات المتأخرة.

وفي مركز ومدينة سمسطا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة اللواء أسامة يونس تنفيذ حملات نظافة موسعة شملت شوارع المدينة والمجالس القروية، حيث تم رفع كميات كبيرة من المخلفات وتفريغ الحاويات، إلى جانب صيانة كشافات الإنارة وتحسين مستوى الإضاءة العامة، مع متابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذ حملات لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابعت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق جهود رفع الإشغالات وتنظيم الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية، إلى جانب استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء، فضلاً عن مواصلة أعمال النظافة وتمهيد الطرق وصيانة كشافات الإنارة بالقرى.


 

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

