جهود وأنشطة مديرية زراعة بني سويف خلال الأسبوع الثاني من أبريل

نفذت مديرية الزراعة ببني سويف عددًا من الجهود والأنشطة المكثفة، في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، لتعزيز منظومة العمل الزراعي ودعم المزارعين وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الزراعية.

وتضمن التقرير الذي أعده المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة عرضًا لأنشطة المديرية خلال الأسبوع الثاني من أبريل الجاري.

وبحسب التقرير تم تنفيذ مرور ميداني لمتابعة الزراعات الشتوية بمركزي بني سويف وناصر، إلى جانب زيارة تفقدية مشتركة مع التموين للصوامع والشون للوقوف على جاهزيتها لاستقبال محصول القمح بالموسم الجديد، فضلاً عن زيارة حديقة الحيوان للاطمئنان على انتظام العمل، وتفقد مشروع إنتاج “الفيرمي كمبوست” بجمعية معصرة نعسان بمركز إهناسيا، فيما تم عقد اجتماع تنسيقي مع التموين لمناقشة آليات توريد القمح، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة قمحًا 116 ألفًا و381 فدانًا، فيما تم زراعة 2574 فدانًا من القطن.

وفي قطاع الإنتاج الحيواني، تم المرور على مخازن ومحلات الأعلاف خاصة بمركز الواسطى، وتنفيذ حملات مشتركة مع التموين لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، بجانب متابعة تنفيذ بروتوكول دعم صغار المربين ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وإعادة تشغيل مصنع “بروتنز” لإعادة تدوير المخلفات الحيوانية، بينما تواصلت جهود الإرشاد الزراعي من خلال تنفيذ مدارس حقلية وندوات توعوية حول محاصيل القمح والقطن والطماطم، وتنظيم أيام حقلية بمراكز ببا والفشن وإهناسيا، بالتعاون مع جهات شريكة، إلى جانب متابعة المساقي المطورة.

كما كثفت إدارات المكافحة والحوكمة والمراجعة الداخلية حملاتها الرقابية على محلات المبيدات والأسمدة، مع متابعة الحالة العامة للمحاصيل خاصة القمح عقب التقلبات المناخية، وفحص شكاوى المزارعين والتعامل الفوري معها، فيما استمرت أعمال إدارة البساتين في المرور على الزراعات المختلفة والصوب والمشاتل، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة، في حين بلغ إجمالي الاستمارات المسجلة لكارت الفلاح 278ألف و766 استمارة، تم اعتماد 278ألف و745 منها.