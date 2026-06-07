جولة ميدانية لمحافظ دمياط لمتابعة جهود مبادرة “خطوة لقرية أفضل”

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولة ميدانية، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، لمتابعة جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بمبادرة " خطوة لقرية أفضل " ، وذلك بحضور سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

شملت الجولة تفقد قرى البستان والعدلية و البصارطة ، تابع " محافظ دمياط " خلالها الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة العامة بالقرى ، وتطهير الترع ، وتمهيد الطرق والشوارع وبالأخص بالمؤدية إلى المدارس والمنشآت الخدمية ،و أيضًا رفع كفاءة منظومة الإنارة و التطوير والتجميل والتشجير.

وأكد “ محافظ دمياط ”ضرورة استمرار تلك الجهود للارتقاء بالشكل الحضارى للقرى والحفاظ على البيئة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.