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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 8 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41966 طن تشمل : 5700 طن مولاس و 20454 طن يوريا و 5299 طن علف بنجر 3049 طن رمل و 7464 طن بضائع متنوعة .


كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48451 طن تشمل : 14610 طن قمح و 2370 طن ذرة و 8500 طن خردة و 14100 طن حديد و 7891 طن فول صب و 980 طن خشب زان .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 950 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 336 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4130 حاوية مكافئة .


و أكد البيان على أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 176762 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 145185 طنًا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6232 حركة .

دمياط ميناء دمياط سفن دمياط حاويات وبضائع عامه

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