تداول 8 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41966 طن تشمل : 5700 طن مولاس و 20454 طن يوريا و 5299 طن علف بنجر 3049 طن رمل و 7464 طن بضائع متنوعة .



كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48451 طن تشمل : 14610 طن قمح و 2370 طن ذرة و 8500 طن خردة و 14100 طن حديد و 7891 طن فول صب و 980 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 950 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 336 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4130 حاوية مكافئة .



و أكد البيان على أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 176762 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 145185 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6232 حركة .