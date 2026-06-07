انتظام امتحانات الهندسة للشهادة الإعدادية بلجان دمياط

تفقد ياسـر عمـارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في مادة الهندسة بلجنة مدرسة الحسيني سلطان التابعة لإدارة دمياط التعليمية.

وذلك في إطار جولاته الميدانية اليومية والمستمرة لضمان انتظام وانضباط العملية الامتحانية بمختلف لجان المحافظة.

واطمأن "وكيل الوزارة" خلال جولته داخل اللجان الفرعية على توفير مناخ تربوي وهادئ يتيح للطلاب أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، مؤكداً على تذليل كافة العقبات وتقديم الدعم اللازم للجان بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات دون أي معوقات.

وخلال تفقد اللجان، حرص "عماره" على فتح حوار ومناقشة أبوية مع الطلاب والطالبات للاستماع إلى آرائهم حول مستوى امتحان مادة الهندسة، ومؤكداً على وضوح ورقة الأسئلة وجودة الطباعة، بالإضافة إلى التحقق من مطابقتها الكاملة للمواصفات الفنية والوزارية المقررة، ومراعاتها للفروق الفردية للطلاب، حيث أظهر الطلاب ارتياحاً عاماً لطباعة الأسئلة ووضوحها، مشيرا إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المنهج الدراسي المدرج.

وفي سياق متصل، شدد "وكيل الوزارة" على رؤساء اللجان والمراقبين بضرورة الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير سبل الراحة والإضاءة والتهوية المناسبة داخل القاعات، مع توجيهاته بتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء تام وانضباط كامل، والتصدي بحزم لأي محاولات للخروج عن القواعد العامة للامتحانات، مشيداً بالجهود المبذولة من كافة القائمين على العملية الامتحانية والتعاون المثمر لإنجاح المنظومة التعليمية بالمحافظة.