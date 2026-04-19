أخبار بني سويف| حملة «مياه ري نظيفة وكافية».. وضبط 382 مُخالفة في حملات تموينية متفرقة

إشادة دولية بجامعة بني سويف في تقرير الجمعية الأمريكية للكيمياء

صرح الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ان التقرير الصادر عن الجمعية الأمريكية للكيمياء (ACS) سلط الضوء على تجربة جامعة بني سويف كنموذج متميز في دعم التعليم والبحث العلمي بمجال الكيمياء الخضراء، وذلك عبر منصة Green Chemistry Nexus، حيث أبرز التقرير دور الجامعة في تعزيز الاستدامة من خلال برنامج Fulbright Specialist.

وأوضح رئيس الجامعة، ان التقرير أشاد بمشاركة الأستاذ الدكتور Doug Raynie، أستاذ فخري بجامعة South Dakota State University، كخبير زائر في معهد بحوث النباتات الطبية والعطرية (RIMAP) بجامعة بني سويف، حيث نقل خبراته في تطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص الصديقة للبيئة، وأسهم في تطوير المناهج والبحث العلمي، وربط الدراسات الأكاديمية بالتطبيقات الصناعية، كما شمل البرنامج التدريبي أنشطة في كليات الصيدلة، العلوم، الزراعة، والدراسات العليا للعلوم المتقدمة، بما عزز التكامل بين التخصصات المختلفة داخل الجامعة.

حملة "مياه ري نظيفة وكافية" تختتم فعالياتها بمحافظتي بني سويف والفيوم

أطلقت حملة "مياه ري نظيفة وكافية" صافرة ختام فعالياتها اليوم، في مؤتمر حاشد ضم كافة أطراف المنظومة المائية والتنموية، وبحضور قيادات محافظتي بني سويف والفيوم. وشهد المؤتمر تصريحات مهمة للمسؤولين والمنظمين أكدت في مجملها على أن نجاح المبادرة كسر الفجوة بين المزارع والمسؤول.

وقد أكد وكيل وزارة الري ببني سويف في تصريحاته: "أن الحملة ساهمت في تخفيف العبء عن الأجهزة التنفيذية، حيث تحول المزارع من تقديم الشكوى إلى تقديم تقرير فني وافٍ يساعدنا في تحديد مواقع الخلل وتوجيه معدات التطهير بدقة لنهايات الترع".

تموين بني سويف: ضبط 382 مخالفة في حملات متفرقة بالمحافظة خلال أسبوع

نفذت مديرية التموين ببني سويف ، عدة حملات تفتيشية، في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

وتضمن تقرير جهود مديرية التموين، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.