محمد أبو العينين: بقيادة الرئيس السيسي.. بناء الدولة الصناعية يبدأ من الجامعة.. و100 فرصة تدريب وعمل لطلاب القاهرة

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطى واضحة نحو بناء دولة صناعية حديثة، مشددًا على أن هذا المسار يبدأ من الجامعة، ومن خلال إعداد أجيال قادرة على تحويل المعرفة إلى إنتاج وقيمة مضافة.

جاء ذلك خلال كلمة أبو العينين في افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث الأسبق، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولفيف من كبار المسئولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب وخريجي جامعة القاهرة.

وأعرب أبو العينين عن اعتزازه بالتواجد داخل الحرم الجامعي، معتبرًا أن الجامعات المصرية تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، وقال إنه فضّل الابتعاد عن الكلمة التقليدية، والحديث من واقع تجربته العملية، موضحًا أن طموحات الدولة المصرية تتجاوز تحقيق النمو إلى بناء اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة عالميًا.

وأوضح أن قوة الدول لم تعد تُقاس بحجم الموارد فقط، بل بقدرتها على استغلالها وتحويلها إلى قيمة مضافة، مؤكدًا أن الفارق الحقيقي يكمن في الكفاءة والإدارة والقدرة على الإنتاج.

وأشار إلى أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات النظرية فقط، بل على القدرة على التطبيق وتحقيق نتائج ملموسة، لافتًا إلى أن القيمة الحقيقية للتعليم تظهر في أثره داخل الاقتصاد، من خلال رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وتعزيز التصدير.

وأضاف: “السؤال لم يعد ماذا درست، بل ماذا أضفت.. وكيف حولت ما تعلمته إلى عمل وإنتاج؟”.

وأكد أن الدولة تراهن على الشباب باعتبارهم القوة الأساسية للتنمية، في ظل عالم يشهد تسارعًا كبيرًا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، حيث أصبحت القدرة على التطوير المستمر عنصرًا أساسيًا للبقاء في دائرة المنافسة.

ودعا الشباب إلى متابعة التطورات العالمية، والعمل على تنمية مهاراتهم بشكل دائم، مؤكدًا أن التعلم عملية مستمرة لا تتوقف عند مرحلة معينة.

وأشاد بتوجه الدولة نحو تطوير التعليم الفني وربطه بالتعليم الجامعي، معتبرًا أن هذا التكامل يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الاندماج في سوق العمل، خاصة مع التوسع في إنشاء المدن الصناعية الحديثة.

وأوضح أن هذه المدن تقوم على دمج التعليم والتدريب داخل بيئة الإنتاج، بما يتيح إعداد خريجين يمتلكون الخبرة العملية إلى جانب المعرفة.

واستعرض أبو العينين جانبًا من تجربته في مجال الصناعة، مؤكدًا أن النجاح في الأسواق العالمية يتطلب تقييمًا مستمرًا للأداء، والعمل على تحسين الجودة ورفع كفاءة الإنتاج.

وشدد على أن بناء “مصر الصناعية الجديدة” مشروع وطني يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والجامعات وقطاع الصناعة.

وفي ختام الفعاليات، كرمت جامعة القاهرة النائب محمد أبو العينين تقديرًا لدوره، حيث أعلن عن إتاحة 100 فرصة تدريب وعمل لطلاب الجامعة داخل مؤسسات “سيراميكا كليوباترا” وشبكة قنوات “صدى البلد”، دعمًا لربط الدراسة بسوق العمل، مع إتاحة فرص للتعيين لمن يثبت كفاءته.