رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يتابع تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة

تفقد الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، عددًا من منشآت الجامعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، والحرص على الاستخدام الأمثل للموارد داخل الحرم الجامعي، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو الاستدامة والحفاظ على الطاقة. رافقه خلال الجولة الدكتور أيمن زين، أمين عام الجامعة.

شملت الجولة المرور على عدد من المكاتب الإدارية والقاعات المختلفة، حيث تابع رئيس الجامعة الالتزام بإطفاء الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، وترشيد استخدام الإضاءة وأجهزة التكييف، إلى جانب التأكد من كفاءة التشغيل داخل مختلف الإدارات. كما تفقد لوحات الكهرباء ومصادر التغذية للاطمئنان على انتظام العمل وسلامة الإجراءات المتبعة لتقليل الاستهلاك.

وخلال الجولة، وجه الدكتور جان رسائل توعوية إلى الطلاب، أكد خلالها أهمية المشاركة في جهود ترشيد الطاقة داخل الحرم الجامعي، وترسيخ ثقافة المسئولية المجتمعية داخل الحرم الجامعي من خلال الاستخدام الواعي للموارد، والحفاظ على مرافق الجامعة، والالتزام بالسلوكيات الإيجابية التي تسهم في تقليل الاستهلاك، مشيرًا إلى أن وعي الطلاب يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم توجهات الجامعة نحو الاستدامة.

كما التقى رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية بعدد من الإداريين، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية داخل المكاتب والوحدات المختلفة، والتأكد من إغلاق الأجهزة والإنارة بعد انتهاء ساعات العمل، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ خطة الجامعة في هذا الشأن.