رفقة عائلته.. سيف الدين الجزيري ينشر صورا عبر إنستجرام

شارك اللاعب سيف الدين الجزيري نجم الزمالك صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر سيف الدين الجزيري في الصورة رفقة عائلتة، ابنه وزوجته، ونالت الصورة اعجاب متابعيه وتفاعلوا معه بوضع القلوب الحمراء.

قال الإعلامي جمال الغندور إن إدارة نادي الزمالك استقرت على الموافقة على رحيل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بنهاية الموسم الجاري، حال وصول عرض مالي مناسب يُلبي طموحات النادي من الناحية المادية.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور: "وترى إدارة الزمالك أن اللاعب لم يعد لديه جديد يقدمه للفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي النادي لإعادة ترتيب قائمة الأجانب استعدادًا للموسم الجديد".

وتابع: "وتدرس الإدارة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد يمنح الفريق إضافة فنية هجومية، مع إفساح مكان في القائمة للاعب قادر على تقديم مستوى مختلف".