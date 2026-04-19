نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

جدل حول نظام البكالوريا في التعليم.. خبراء: ضرورة تأجيل الاختيار لحين صدور اللائحة التنفيذية

رحمة سمير

في إطار النقاش الدائر حول نظام البكالوريا الجديد، شهدت الساحة التعليمية حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع بدء بعض المديريات والمدارس توجيه الطلاب لاختيار المسارات الدراسية دون صدور اللائحة التنفيذية الكاملة المنظمة للنظام.

وقال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن ما يحدث حاليًا من استعجال في تطبيق استمارات اختيار المسارات داخل بعض المدارس يمثل إشكالية حقيقية، موضحًا أن “الطلاب لا يمتلكون حتى الآن المعلومات الكافية حول طبيعة المسارات أو المواد الدراسية داخل نظام البكالوريا”.

وأضاف "تامر " خلال برنامج صباحك مصري، أن هناك تباينًا في التطبيق بين المدارس، وهو ما قد يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيرًا إلى أن غياب اللائحة التنفيذية حتى الآن يجعل عملية الاختيار غير مبنية على أسس واضحة.

وشدد شوقي على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لـتأجيل عملية الاختيار إلى ما بعد صدور اللائحة التنفيذية بوقت كافٍ، على أن يتم تحديد فترة زمنية واضحة على مستوى الجمهورية، يتم خلالها إتاحة الاختيار إلكترونيًا مع إمكانية التعديل، على غرار نظام التنسيق الجامعي.

وأشار إلى أن النظام المقترح يتضمن أربع مسارات رئيسية تشمل: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون، لافتًا إلى أن كثيرًا من تفاصيل المحتوى الدراسي ما زالت غير واضحة للطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح أن الهدف من التأجيل هو تمكين الطالب من فهم النظام بشكل كامل قبل اتخاذ قرار مصيري، مؤكدًا أن “القرارات التعليمية الكبرى يجب أن تُبنى على وعي كامل وليس على استمارات ورقية غير مكتملة المعلومات”.

كما دعا إلى ضرورة توحيد الإجراءات على مستوى جميع المديريات التعليمية، وعدم ترك مساحة لاجتهادات فردية قد تؤثر على العدالة بين الطلاب، مؤكدًا أن التحول الرقمي في اختيار المسارات سيساهم في تحقيق شفافية أكبر ودقة في التخطيط التعليمي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن نظام البكالوريا في حد ذاته يمثل خطوة تطويرية مقارنة بالنظام التقليدي، لكنه يحتاج إلى وضوح كامل في التنفيذ وضمان العدالة وتكافؤ الفرص قبل التطبيق الفعلي.

https://web.facebook.com/reel/1339976301513593 

علم النفس التربوي نظام البكالوريا الجديد المدارس الطلاب التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الاثنين 20-4-2026

مبادرة

اليوم.. انطلاق مبادرة «معًا نبني وطن» لترشيد الاستهلاك في كفر الشيخ

الحادث

تشييع جثمان الفتاة بسمة ضحية حادث الدهس بمشروع تطوير الشارع التجاري بالإسماعيلية

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد