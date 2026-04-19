محافظ شمال سيناء: الدولة أعادت بناء البنية التحتية من الصفر وخطة التنمية مستمرة حتى 2030

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلي شمال سيناء ويصل رسالة استراتيجية تعكس اهتمام الدولة للمحافظة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مصنع سيناء للبلاستيك أن سيناء هي البوابة الشرقية لمصر وشهدت جميع الحروب النظامية ثم اتفاقية السلام، لافتا أنه بعد توقف هذه الحرب شهدت سيناء حروب الإرهاب ثم ملف غزة وإسرائيل مما أدي إلي أنه البنيه التحتية للمحافظة أصبحت "صفر"، لافتا أنه بعد 2022 قامت الدولة بتطوير المحافظة اقتصادية وصناعيا ووجود شبكة طرق قوية لتسهيل الدخول والخروج.

وأشار إلي أن تم تطوير الميناء البحري والميناء الجوي لافتا أن مطار العريش أصبح مطارا عالميا كما تم تطوير المنافذ البرية مثل انفاق تحيا مصر، مؤكدا أن الإنفاق عملاق كما تم امتداد وتطوير السكة الحديد.

وتابع أن هذا التطوير جذب العديد من الاستثمارات للمحافظة مشيرا إلي أن خطة التطوير تنتهي في 2030 ، لافتا أن مصنع البلاستيك هو أول مصنع في منطقة بئر العبد.