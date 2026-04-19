خالد جلال: المسرح لا يحتاج مساحات ضخمة بل إرادة تصنع جمهورا بالملايين من ليلة واحدة

أكد المخرج والكاتب المسرحي الكبير خالد جلال أن مستقبل المسرح لا يرتبط بحجم الخشبة أو الإمكانيات الضخمة بقدر ما يرتبط بالإرادة الحقيقية لصناعة محتوى فني مؤثر وقادر على الوصول للجمهور، مشيرًا إلى أن عرضًا مسرحيًا واحدًا يمكن أن يراه ملايين المشاهدين إذا تم توظيفه بشكل إعلامي حديث.

وقال جلال، خلال كلمته في الفعالية التي نظمها مسرح ماسبيرو بحضور قيادات الهيئة الوطنية للإعلام وعدد من رموز الثقافة والفن، إنه رغم التشكيك الذي يواجه أي مشروع مسرحي جديد في بدايته، إلا أن التجارب الناجحة تثبت دائمًا أن الإبداع لا يُقاس بالمساحة بل بالفكرة والتنفيذ.

وأضاف الكاتب المسرحي، “ممكن تعمل عرض رائع ليلة واحدة ويشاهده ملايين، بينما العرض نفسه إذا تم تقديمه على خشبة مسرح لعدد محدود من الليالي لن يصل إلا لآلاف قليلة”، مؤكدًا أن قوة المسرح اليوم تكمن في قدرته على التحول إلى محتوى إعلامي يُعرض ويُوثق ويصل لجمهور أوسع.

وأشار “جلال” إلى أن العديد من الأعمال المسرحية المصرية التاريخية التي حققت نجاحًا كبيرًا تم تقديمها على مسارح صغيرة نسبيًا، موضحًا أن التجربة المسرحية الناجحة لا تعتمد على الحجم، مستشهدًا بتجارب فنية خرجت من مساحات محدودة لكنها صنعت نجومًا وأعمالًا خالدة.

وانتقد “جلال” ، النظرة التقليدية التي تحصر المسرح في إطار النخبة أو العروض المحدودة، داعيًا إلى توسيع نطاق إنتاج وتوثيق المسرح عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، قائلاً إن “المسرح الحقيقي هو الذي يجد طريقه إلى الجمهور أينما كان”.

كما أشاد بتجربة مركز الإبداع الفني، مؤكدًا أنها قدمت نموذجًا مهمًا في اكتشاف المواهب وصناعة أجيال جديدة من الفنانين، مشددًا على أهمية الاستمرار في دعم هذه النماذج وعدم الاعتماد فقط على النجوم الكبار، بل منح الفرصة للمواهب الشابة.

واختتم جلال حديثه بالتأكيد على أن المسرح المصري يمتلك طاقات كبيرة قادرة على العودة بقوة إذا توفرت الإرادة والدعم الحقيقي، قائلاً: “كلنا في انتظار الإشارة للانطلاق من جديد… المسرح موجود، والموهبة موجودة، وما نحتاجه فقط هو الاستمرار وعدم التراجع”.