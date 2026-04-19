ضبط 3 أطنان لبن و60 كرتونة مقرمشات ولحوم مصنعة غير صالحة بالمنيا

اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، ومن جانبها واصلت مديرية التموين جهودها المكثفة لإحكام الرقابة وضبط المخالفات التموينية بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 195 مخالفة تموينية متنوعة، شملت ضبط تروسيكل محمل بعدد 6 شيكارات دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم المخصص للمواطنين.

وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 118 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الالتزام بتعليمات التشغيل، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم إعلان لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

أما في مجال الأسواق، فقد تم تحرير 70 محضرًا، تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية، من بينها 1350 علبة عصير، وطن أرز، و طن و 625 كجم علف، و350 كجم دقيق حر، و60 كرتونة مقرمشات، إلى جانب كميات من اللحوم المصنعة والزيوت والسجائر، كما تم ضبط سلع منتهية الصلاحية شملت 2900 لتر لبن و17.5 كجم فسيخ، فضلًا عن تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وذبح خارج المجازر الحكومية.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 6 محاضر، شملت محضرًا لإدارة محطة وقود بدون ترخيص (طلمبة رصيف) مع مصادرة كميات من المواد البترولية، بالإضافة إلى 5 محاضر لبيع المواد البترولية بأزيد من السعر الرسمي.