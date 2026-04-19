أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

كشفت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجهزان لجولة جديدة من الحرب مع إيران.



وقال مسؤول أمريكي إنه إذا لم تُحل الأزمة مع إيران، فمن المحتمل أن تتجدد الحرب. كما ذكرت مصادر أن الجيش الإسرائيلي يجري استعدادات لاحتمال استئناف القتال مع إيران.

وأكد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن أزمة مضيق هرمز تصاعدت بعد أن ضيّق الطرفان الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني ومخزونه.

وأضاف أن الحرب قد تستأنف خلال الأيام المقبلة في حال عدم إحراز تقدم، مشيرًا إلى أن ترامب عقد اجتماعًا صباح اليوم لمناقشة الأزمة المتجددة بشأن مضيق هرمز.

وفي المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني إن إيران بين حرب الـ12 يومًا والحرب الأخيرة حققت تطورًا كبيرًا في مجال الدفاع الجوي.

وأكد قاليباف أن ترامب طلب وقف إطلاق النار لأنهم كانوا المنتصرين في ساحة المعركة، على حد وصفه، مضيفًا أن ترامب لم يحقق هدفه بتغيير النظام أو تدمير القدرات الهجومية والصاروخية لإيران، وأن إيران ليست فنزويلا. وأوضح أن قبول وقف إطلاق النار بشكل مؤقت جاء بهدف إلزام الطرف الآخر بمطالب إيران، مشددًا على أن بلاده لا تثق به، وأن قواتها المسلحة في جاهزية تامة للرد على أي خطأ محتمل.

وأضاف أن لدى إيران خلافات مع الأمريكيين في الملف النووي ومضيق هرمز، مع وجود رغبة في تحقيق سلام مستدام، وأن فرق التفاوض أصبحت أكثر فهمًا لوجهات نظر بعضها البعض، مع ضرورة الحصول على ضمانات بعدم عودة الولايات المتحدة أو "الكيان الصهيوني" لشن حرب جديدة.

وأشار قاليباف إلى أنه تم التوصل إلى نتائج في بعض الملفات مع الأمريكيين، بينما لا تزال هناك اختلافات جوهرية في ملفات أخرى، مؤكدًا أن النهج الإيراني يقوم على مبدأ "الخطوة بخطوة"، بحيث ينفذ الطرفان التزاماتهما بشكل متبادل، مضيفًا أنه إذا كان الأمريكيون صادقين في نواياهم فعليهم التخلي عن نهج الإملاءات الأحادية.

