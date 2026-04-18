قنا: إزالة 15 حالة تعد و4 طواحين ذهب بمركز قوص
بسبب مخاوف الإقالة من ترامب.. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يصاب بتوتر نفسي حاد
دون وقوع إصابات.. انهيار منزل قديم في مدينة نقادة بقنا
أحمد شوبير: كامويش من أفضل لاعبي الأهلي في المران مؤخرًا
رئيس الضرائب: مصر انتقلت لنموذج الإدارة الضريبة الشريكة
إصابة 4 معلمين خلال توجههم إلى عملهم بإحدى مدارس الوادي الجديد
ريمون عهدي: رغم العواصف العالمية.. القطاع العقاري المصري يثبت قوته ويعيد ترتيب أولوياته للنمو
جراحة عاجلة.. آخر تطورات إصابة مصطفى فتحي في الترقوة
شوبير: الهجوم على الخطيب غير عادل ويتجاهل البطولات السابقة
60 مليار دولار.. تقرير: مصر ضمن الأفضل إقليميًا في جذب الاستثمار الأجنبي بشهادة دولية
متاح حاليا بـ ATM .. اليوم بدء صرف مرتبات أبريل للعاملين في الدولة
تباين سعر صرف الدولار اليوم.. وهذه قيمته في البنك الأهلي المصري
أخبار العالم

اتصالات سرية صادمة .. وثائق تكشف محاولات تواصل بين ميليشيا يهودية وألمانيا النازية

فرناس حفظي

كشفت وثائق أُفرج عنها حديثا في إسرائيل، ونشرتها صحيفة هآرتس، عن أرشيف استخباراتي يعود لفترة ما قبل قيام دولة إسرائيل، يُظهر محاولات من تنظيم “ليحي” السري لإقامة اتصالات غير مباشرة مع أطراف في ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.


وتشير الوثائق إلى أن بعض قادة التنظيم، ومن بينهم أبراهام “يائير” شتيرن، طرحوا رؤية مثيرة للجدل تقوم على محاولة الاستفادة من الصراع العالمي مع بريطانيا لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية، بما في ذلك فكرة التفاوض مع قوى المحور.


كما تتضمن الملفات تقارير مراقبة أعدّتها أجهزة استخبارات يهودية آنذاك، رصدت هذه التحركات ووصفتها بمحاولات “بحث عن قنوات اتصال مع دول المحور”، شملت ألمانيا وإيطاليا، في إطار مساعٍ لإضعاف الحكم البريطاني في فلسطين.


وتُظهر الوثائق أيضًا أن بعض أعضاء “ليحي” حاولوا فعليًا التواصل مع ممثلين ألمان، في مساعٍ لم تُكلل بالنجاح، فيما ظلت هذه التحركات تحت مراقبة لصيقة من “الهاجاناه” والأجهزة الأمنية قبل قيام الدولة.


وتعكس هذه الملفات جانبًا شديد الحساسية من تاريخ المجموعات المسلحة اليهودية في تلك الفترة، والصراع بين رؤى مختلفة داخل الحركة الصهيونية بشأن طبيعة المواجهة مع الانتداب البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية.


وبحسب الوثائق، انتهت تلك المحاولات دون أي نتائج عملية، بينما قُتل زعيم “ليحي” أبراهام شتيرن عام 1942 على يد القوات البريطانية، لتنتهي لاحقًا هذه الصفحة المثيرة للجدل من التاريخ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

المشروع القومي للبتلو

وزير الزراعة يوافق على صرف 154 مليون جنيه جديدة لمشروع البتلو

ملتقي توظيف جامعة القاهرة

جامعة القاهرة: نضع ملف تأهيل الطلاب للتوظيف على رأس أولوياتنا | صور

سعر سيارة

تعرف على أحدث أسعار أوبل في مصر

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد