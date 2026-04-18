الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أكسيوس: نتنياهو يدمر مكانة إسرائيل لدى الأمريكيين

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
هاجر رزق

أفادت قناة روسيا اليوم نقلا عن موقع "أكسيوس" أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدمر مكانة إسرائيل لدى الأمريكيين، مع دور حرب إيران بتسريع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وحسب الموقع، يكمن سبب الأهمية في أن انهيار استطلاعات الرأي الإسرائيلية بين الشباب الأمريكي يصل إلى الكونجرس أيضا، حيث أصبح المشرعون الذين بدأوا موقفهم مؤيدين بقوة لإسرائيل منتقدين متزايدي الصوت.

وقال النائب جيسون كرو لـ "أكسيوس": "نحن بحاجة إلى إجراء نقاش حول كيفية تطبيع تلك العلاقة وما هو التغيير الضروري؛ لا شك في ذلك"، وأشار التقرير إلى أن كل سيناتور ديمقراطي يخطط للترشح للرئاسة في عام 2028 صوت ضد مبيعات الأسلحة لإسرائيل في التصويتات التي جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث صوت 40 سيناتورا ديمقراطيا على قرار بمنع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ارتفاعا من 15 فقط في تصويت مماثل في أبريل الماضي.

وقال السيناتور روبن جاليجو لصحيفة بانشبول نيوز إن نتنياهو "يدمر الطبيعة الثنائية الحزبية من حيث الدعم لإسرائيل"، وفي مجلس النواب، بدأ بعض الديمقراطيين بالتحول ضد الدعم الدفاعي، بما في ذلك تمويل نظام القبة الحديدية الإسرائيلي للدفاع الصاروخي.

وقال ماكسويل فروست لأكسيوس إن ذلك كان "يُنظر إليه على أنه متطرف بشكل هامشي قبل أربع سنوات"، لكن العديد من الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح القبة الحديدية في عام 2021 أخبروا أكسيوس أنهم انتهوا من تقديم المساعدات المالية.

وحسب استطلاع "بيو" الأخير، فإن الجمهوريين الأكبر سنا والإنجيليين البيض هم المجموعات الأخيرة التي تحتفظ بآراء إيجابية أغلبية تجاه إسرائيل، بينما انهارت شعبية إسرائيل بالنسبة لكل مجموعة أخرى منذ عام 2022، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 31 نقطة مئوية بين الديمقراطيين الأكبر سنا (50+)، و22 نقطة مئوية بين كل من الجمهوريين الأصغر سنا/المائلين للجمهوريين والديمقراطيين الأصغر سنا/المائلين للديمقراطيين، و14 نقطة مئوية بين البروتستانت، و23 بين الكاثوليك، و20 بين غير المنتمين دينيًا، فيما انخفض دعم الإنجيليين البيض – الذي كان عند 80% في عام 2022 – بمقدار 15 نقطة.

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..5 صور لـ شيرين عبد الوهاب

