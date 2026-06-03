خلال عيد الأضحى.. مستشفى الطوارئ الجامعي بسوهاج يستقبل 1522 مريضا ويجري 261 عملية

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفى الطوارئ الجامعي واصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وفق خطة عمل متكاملة؛ لضمان جاهزية جميع الأقسام الطبية واستقبال الحالات الطارئة.

مستشفى جامعة سوهاج

وأشاد بالجهود المبذولة من الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية التي أسهمت في تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين خلال فترة العيد.

وأوضح النعماني أن المستشفى استقبلت خلال فترة إجازة عيد الأضحى 1522 مريضاً بقسم الاستقبال والطوارئ، من بينهم 819 حالة طوارئ حرجة، و703 حالات حوادث، بما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به المستشفى باعتبارها أكبر مستشفى طوارئ تخدم أبناء محافظة سوهاج ومحافظات جنوب الصعيد.



ومن جهته، أكد الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن جميع الفرق الطبية كانت على أهبة الاستعداد طوال أيام العيد، مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة؛ لضمان سرعة التعامل مع مختلف الحالات المرضية والطارئة، مشيرًا إلى أن المستشفى حققت معدلات أداء متميزة خلال تلك الفترة.



فيما أشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن إجمالي عدد حالات الدخول بالمستشفى بلغ 630 حالة، منها 308 حالات حوادث و322 حالة مرضية غير ناتجة عن الحوادث.

وأضاف أنه تم إجراء 261 عملية جراحية بمختلف التخصصات، ودخول 56 حالة إلى العناية المركزة، بالإضافة إلى استقبال 15 حالة بقسم المبتسرين وحديثي الولادة، بما يؤكد جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الدقيقة والحرجة على مدار الساعة.



فيما أوضح الدكتور محمد يونس، مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور محمد حسني أبو الدهب نائب مدير المستشفى، أن المستشفى قدم خدمات تشخيصية وعلاجية مكثفة خلال فترة العيد.

وأشار إلى أنه تم إجراء 231 جلسة غسيل كلوي، و781 أشعة مقطعية، و426 أشعة تلفزيونية، و947 أشعة عادية، إلى جانب إجراء 13622 تحليلًا معمليًا لـ 2152 مريضًا، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأقسام؛ لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى.