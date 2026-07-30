جهاز تنمية المشروعات و محافظة دمياط يفتتحان دورة جديدة من معرض "صنع في دمياط" للأثاث بالإسكندرية

في إطار جهود الدولة لفتح آفاق تسويقية جديدة أمام مصنعي الأثاث، ودعم تجمعات الأثاث الدمياطي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، من خلال تنظيم سلسلة "معارض صنع في دمياط داخل المحافظات"، والتي أثبتت نجاحها في الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطي عالي الجودة، وتعزيز فرص وصوله إلى مختلف الأسواق المحلية.

معارض صنع في دمياط

وفي هذا الإطار، افتتح جهاز تنمية المشروعات اليوم الخميس الدورة الحادية والثلاثين من سلسلة "معارض صنع في دمياط" بمحافظة الإسكندرية، والتي تقام للعام الثاني على التوالي بكلية الهندسة - جامعة الإسكندرية، خلال الفترة من 30 يوليو حتى 8 أغسطس 2026، بمشاركة 62 عارضا من مصنعي الأثاث، يمثلون عارضي الجهاز واللجنة النقابية المهنية للعاملين بصناعة الأثاث بدمياط.

وجرت فعاليات افتتاح المعرض بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور وائل مصطفى القائم بأعمال عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية والدكتورة أميرة ياسين هيكل نائب محافظ الإسكندرية ولفيف من المسؤولين بالجهاز والمحافظة والجامعة.

وعلي هامش فاعليات افتتاح المعرض أوضح مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن إقامة المعرض تأتي في إطار تنفيذ محاور استراتيجية تطوير التجمعات الإنتاجية بالمحافظات، التي يوليها الجهاز اهتماما كبيرا، ولا سيما التجمعات التي تتميز بعمالة ماهرة ومنتجات ذات جودة عالية وشهرة واسعة، بما يساهم في رفع تنافسية تلك المنتجات، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار حسن إلى أن الجهاز يعمل علي تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس إدارة الجهاز بالتوسع في اقامة المعارض و الدعم التسويقي للمشروعات الصغيرة الانتاجية و الصناعية لضمان استمرارها و تطورها

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن سلسلة معارض صنع في دمياط حققت نجاحا ملحوظا خلال الدورات السابقة، حيث شهدت دورتا عام 2025 بمحافظتي الإسكندرية والسويس، وكذلك الدورة التي أقيمت بمحافظة سوهاج عام 2026، إقبالا جماهيريا كبيرا، وساهمت في تحقيق معدلات مبيعات متميزة، وهو ما شجع الجهاز على مواصلة تنظيم هذه السلسلة وتوسيع نطاقها لتصل إلى أكبر عدد من المحافظات.

واختتم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز يواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الشريكة لتنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة للنهوض بصناعة الأثاث المصرية، باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية الواعدة، مشيرا إلى أن هذه المعارض لا تدعم المصنعين فقط، بل توفر أيضا للمواطنين منتجات مصرية متميزة تجمع بين الجودة العالية، والتصميمات المتنوعة، والأسعار المناسبة، بما يعزز مكانة صناعة الأثاث المصري في السوق المحلية ويدعم قدرتها على النمو والتوسع.

من جانبه، أوضح محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يستهدف من خلال هذه السلسلة فتح منافذ تسويقية جديدة لصغار مصنعي الأثاث بمحافظة دمياط، بما يسهم في زيادة حجم المبيعات وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، وتشجيعهم على التوسع في الإنتاج، مؤكدا أن التسويق يمثل أحد أهم عناصر نجاح المشروعات الصغيرة واستدامتها ولذلك يحرص الجهاز على تنظيم المعارض المتخصصة في مختلف المحافظات وبما يحقق الانتشار الجغرافي للمنتج المصري.

تجدر الاشارة الي ان المعرض يضم مجموعة متنوعة من الأثاث المنزلي والموبيليا الكلاسيكية والمودرن، التي تتميز بجودة التصنيع، ودقة التشطيبات والتصميمات العصرية والأسعار التنافسية، بما يلبي مختلف احتياجات الأسر المصرية ويمنح المستهلك فرصة الحصول على منتج وطني عالي الجودة مباشرة من المصنع بسعر منافس.