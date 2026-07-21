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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصطفى إسماعيل حسن يجتمع مع لجنة الإدارة العليا بجهاز تنمية المشروعات بحضور باسل رحمي

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح

في إطار مراسم تسليم وتسلم مهام رئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقب صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعيين السيد مصطفى إسماعيل حسن رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لجهاز تنمية المشروعات.

اجتمع اليوم مصطفى إسماعيل حسن بأعضاء لجنة الإدارة العليا بجهاز تنمية المشروعات، حيث كان في استقباله باسل رحمي الرئيس التنفيذي السابق ولفيف من قيادات الجهاز حيث تم عرض موقف أهم البرامج التنموية والاقتصادية التي يتولاها الجهاز وتوضيح انجازاته في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وأعرب مصطفى إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز، خلال فترة توليه المسؤولية، مثمنًا جهود قيادات الجهاز وكافة العاملين وخبراتهم في مجالات العمل الاقتصادي والتنموي الأمر الذي ساهم في تطوير أداء الجهاز وتعزيز دوره. وشهد الاجتماع تكريم باسل رحمي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز وتسليمه درعا نيابة عن كافة العاملين تقديرا لهذه الجهود.

أعرب مصطفى إسماعيل حسن عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له القيادة السياسية والحكومة مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز واستكمال جهود تطوير الجهاز بما يعزز من دوره في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأضاف إسماعيل أن الجهاز سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير آليات العمل الداخلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، بما يضمن سرعة تقديمها والوصول بها إلى مختلف الفئات المستهدفة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد كذلك تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج الداعمة للمشروعات، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.

وأكد أن جهاز تنمية المشروعات سيواصل دوره بفاعلية في دعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية، والعمل على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير الدعم الفني والاستشارات والتدريب، بما يعزز قدرتهم على النمو والتوسع وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.

ومن جانبه، هنأ باسل رحمي الرئيس التنفيذي الجديد للجهاز، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، مؤكدًا ثقته في قدرته على تقديم المزيد للجهاز وقطاع المشروعات ومواصلة مسيرة النجاح والبناء، واستكمال ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، بما يعزز دور الجهاز في خدمة أصحاب المشروعات ورواد الأعمال وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية، معربا عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بجهاز تنمية المشروعات على ما بذلوه من جهود وتعاون مثمر طوال فترة عمله.

جهاز تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مصطفى إسماعيل حسن البرامج التنموية

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