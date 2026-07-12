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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: جهاز تنمية المشروعات أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل

رئيس الوزراء: جهاز تنمية المشروعات أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل
رئيس الوزراء: جهاز تنمية المشروعات أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل
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أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لما بذله باسل رحمي من جهود خلال فترة توليه رئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، في مكتبه اليوم الأحد، الدكتور مصطفى إسماعيل الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وباسل رحمي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز، وذلك في إطار مراسم تسليم وتسلم مهام رئاسة الجهاز.

وأشاد مدبولي بما تحقق من تطوير في أداء الجهاز، وتعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق الخدمات والبرامج التمويلية والفنية المقدمة لأصحاب المشروعات، بما أسهم في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وقال "إن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها"، معربًا عن خالص تمنياته لباسل رحمي بالتوفيق في مسيرته المقبلة، مثمنًا ما قدمه من عطاء وجهد خلال فترة قيادته للجهاز.

كما هنأ مدبولي الدكتور مصطفى إسماعيل بمناسبة توليه رئاسة الجهاز، مؤكدًا ثقته في قدرته على استكمال مسيرة التطوير والبناء على ما تحقق من نتائج؛ بما يسهم في تعزيز دور الجهاز في دعم رواد الأعمال والشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية مواصلة العمل على تطوير آليات عمل الجهاز، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في إتاحة التمويل والدعم الفني والتسويقي لأصحاب المشروعات، مع تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات التشغيل ودعم الإنتاج المحلي.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باسل رحمي رئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتور مصطفى إسماعيل الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز تنمية المشروعات

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